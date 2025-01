Ilfattoquotidiano.it - Israele, intercettato missile dello Yemen. L’Idf: “Cessate il fuoco scatterà alle 8.30 di domenica”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In attesa delilche8.30 di, come confermato dall’esercito israeliano, nelle zone di Gerusalemme e Tel Aviv, sono tornate a suonare le sirene dell’allarme antiaereo.ha confermato che è statounlanciato dallo. “si sta preparando ad attuare l’accordo per la restituzione degli ostaggi approvato dai vertici politici nella notte di sabato – si legge in un comunicato pubblicato su Telegram -. L’accordo entrerà in vigore19 gennaio08.30 e, come parte di esso, le truppe delattueranno le procedure operative sul campo in conformità con gli accordi stabiliti.si sta preparando ad accogliere gli ostaggi dopo la loro liberazione dalla prigionia di Hamas e sta operando per fornire un adeguato supporto fisico e psicologico, con un’attenta cura di ogni dettaglio – prosegue la nota -.