Iraola alla ricerca dell’attaccante scontro al Newcastle e novità sulla squadra

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-17 14:52:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Andoniafferma che il Bournemouth vorrebbe ingaggiare un attaccante questo gennaio, ma accetta che sarà “difficile” aggiungere un numero 9 a metà stagione.I Cherries hanno perso l’acquisto estivo Evanilson e il collega attaccante Enes Unal a causa di infortuni a lungo termine, quindi si ritiene che siano desiderosi di aggiungere un altro marcatore mentre continuano la loro spinta a sorpresa per l’Europa in questa stagione.Ma mentre il club della South Coast lavora agli acquisti, il tecnico spagnolo dice che per ora non c’è nulla da segnalare.Prima di affrontare ilin Premier League sabato,ha dichiarato: “Non ci sono. È difficile nel mercato perché è una posizione specifica e nessuno vuole liberarsi del numero nove nel mercato.