Inter-news.it - Inter-Empoli, Inzaghi non parla alla vigilia! Le indicazioni prima dell’allenamento – Sky

della sfida contro l’, in programma domenica sera alle 20:45, l’continua la sua preparazione ad Appiano Gentile. Secondo quanto riportato da Sky Sport, mister Simonenon parleràdella sfida. NO DICHIARAZIONI – L’oggi pomeriggio si riunirà ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro l’in programma domenica alle 20:45 e valida per la ventunesima giornata di Serie A. La notizia principale oggi,, è l’assenza di Simonein conferenza stampa. Il tecnico, infatti, non parlerà ai giornalisti e si limiterà ad osservare la squadra impegnata oggi pomeriggio per l’ultima sessione di allenamento, dove verranno messe a punto le ultime strategie.ad Appiano Gentile, a breve l’allenamento diPRIME– La grande novità della formazione nerazzurra dovrebbe riguardare il rientro dal primo minuto di Benjamin Pavard.