Inter dalla Primavera tre indicazioni +1 sui convocati in prima squadra! Altri tre giovani

La partita della 20ª giornata del Campionato1 tra Empoli e, in programma questa mattina al Campo Sportivo di Petroio, registra l’assenza di tre importanti elementi del centrocampo nerazzurro. La loro mancata convocazione non è legata a infortuni. I tre, infatti, saranno aggregati allaper la sfida di Serie A contro l’Empoli in programma domani sera a San Siro.TREIN– Si tratta di Giacomo De Pieri, Mattia Zanchetta e Luka Topalovic. Questa mossa evidenzia la politica del club nerazzurro, sempre attento a valorizzare i propri talenti del settorele. La volontà di mister Simone Inzaghi di convocarli inrappresenta un chiaro segnale della fiducia riposta neiprospetti. A loro si aggiunge il portiere Alessandro Calligaris, ormai presenza fissa nel gruppo della Serie A dopo l’infortunio di Di Gennaro.