Inter che colpo dall’Atalanta | affare da 50 milioni

Offerta irrinunciabile dall’alla squadra di Gasperini, il talento si trasferisce a Milano: già decisa la cifraLe notizie di calciomercato si susseguono in questo periodo e riguardano praticamente tutti i club. In Serie A, le più attive in questo momento sono Juventus, Milan e Napoli, ma non ci sono soltanto loro a muoversi. Sebbene nell’immediato abbia meno necessità stringenti rispetto alle rivali, anche l’campione d’Italia non è certo ferma e prepara delle mosse davvero importanti.La rosa ampia e molto qualitativa permette ai nerazzurri, in questo momento, di poter riflettere con calma e senza fretta e pianificare con la massima attenzione i prossimi movimenti. Come sempre, però, laddove possibile Marotta cerca di portarsi avanti con il lavoro e di anticipare le necessità del club, programmando nella maniera più opportuna.