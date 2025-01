Panorama.it - Insonnia: come il lavoro sedentario può disturbare il nostro sonno

> amava ripetere lo scrittore libanese Khalil Gibran. Ci deve essere qualcosa di magico nelle ore che seguono il tramonto, quando il sole lascia il passo alla luna e alle stelle. Non esiste letterato che non abbia dedicato versi alla notte; è il momento dei dubbi, delle riflessioni, dell’animo in subbuglio mentre intorno tutto tace. Non dormire stimola la fantasia, alimenta il furore poetico latente dentro ognuno di noi. A lungo andare, tuttavia, le problematiche legate alpotrebbero peggiorare la nostra salute. L’è uno spettro che aleggia nelle camere da letto di sempre più italiani. E l’inverno è uno dei momenti in cui il disturbo viene maggiormente allo scoperto. Ma quali sono le cause di questo fenomeno? Cosa continua a tenerci svegli? Una risposta interessante proviene dagli Stati Uniti ed è frutto di un recente studio portato avanti dall’ American Psychological Association (Apa), organismo che rappresenta gli psicologi oltreoceano.