Ilrestodelcarlino.it - Influenza aviaria oggi a Bologna, come si trasmette e le precauzioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 18 gennaio 2025 – Un gatto morto dopo aver contratto l’in un piccolo allevamento di pollame della Valsama dove era a stretto contatto con i polli risultati infetti. Il primo caso in Italia, molto rarospiega Giovanni Tosi, direttore dell’Istituto Zooprofilattico di Forlì (laboratorio di riferimento della regione Emilia-Romagna per l’). Direttore, intantosil’ai polli? “L’viene trasmessa dagli uccelli migratori, in particolare dagli anatidi che sono spesso dei portatori asintomatici dell’infezione. Attraverso le rotte migratorie con gli uccelli che vengono a svernare nel nostro Paese c’è il rischio di introduzione del virus. Le rotte più a rischio sono quelle che partono dall’Asia, transitano per gli Stati dell’Est e arrivano da noi.