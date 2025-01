Ilgiorno.it - Influenza 2025 in Lombardia, il picco non è stato ancora raggiunto. Sintomi e quanto dura

Milano, 18 gennaio– Continua a salire la curva dell’in Italia –compresa – e, secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, ilnon è. “Come è già capitato anche in altri inverni, mi aspetto che il punto più alto della parabola disegnata dalle infezioni simil-li quest'anno sarà più spoverso la fine di gennaio" o comunque arriverà "nelle prossime settimane", ha spiegato all'Adnkronos Salute il direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'Università Statale di Milano. Ma vediamo tutto più nel dettaglio. In Italia 15 milioni di casi InCovid, prima per casi laUn mix di virus ILata Le precauzioni Campagna vaccinale e hotspot infettivologici In Italia 15 milioni di casi L'ultimo bollettino dei medici sentinella della rete RespiVirNet, diffuso dall'Istituto superiore della sanità, ha evidenziato “un brusco aumento del numero di casi”, che nella settimana dal 6 al 12 gennaio hanno superato 840mila, per un totale di quasi 6,8 milioni da inizio sorveglianza.