Quotidiano.net - Incidente seggiovia Astun, gli attimi di terrore prima della caduta. “L’effetto altalena poi il vuoto”

"Eravamo sulla sedia e ha cominciato a cadere, era come se fossimo inlibera. Poi è iniziato l'effetto, da una parte all'altra, è stato un momento di panico" Così Gimenez racconta a El Pais, quei drammatici istantidel crollo di unanella stazione sciistica di Astún, sui Pirenei spagnoli, che ha provocato il ferimento di 10 persone, tra cui due donne di 18 anni, trasferite in gravi condizioni negli ospedali di Saragozza e ricoverate in terapia intensiva. Altre due persone colpite in modo lieve sono state portate negli ospedali di Huesca e Jaca. Tra i feriti non ci sarebbe nessun italiano. A provocare il cedimento di un cavo e ladi diversi sedili sarebbe stato un guasto. Diverse persone sono rimaste ferite in undi unain un impianto sciistico dei Pirenei spagnoli, ad Astún, in provincia di Huesca: lo hanno riferito i servizi d'emergenza.