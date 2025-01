Incendio a Livorno, tornate a casa sei delle nove famiglie dell’edificio in fiamme

Leggi su Corrieretoscano.it

– Tornano aseievacuate il 17 gennaio per unnello stabile dilp in via don Albertario a. Dopo il dramma e la paura la situazione per qualcuno sta tornando alla normalità.L’edificio, di due piani più piano terra, è suddiviso inappartamenti, tre per piano. L’appartamento dove è scoppiato l’, al primo piano, è stato sottoposto a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria. Altri due appartamenti, quello che si trova sopra e quello che si trova sotto l’appartamento sequestrato, sono stati interdetti all’abitazione, in quanto hanno riportato danni seri. In particolare, sia l’appartamento al primo sia l’appartamento al secondo piano richiederanno probabilmente, nei prossimi mesi, importanti interventi strutturali, mentre per l’appartamento al piano terreno sarà al più presto effettuato un sopralluogo dei tecnici dilp per verificarne le condizioni.