Movieplayer.it - Inarrestabile, Jharrel Jerome e Anthony Robles: "Celebriamo lo spirito umano"

Leggi su Movieplayer.it

"Nella nostra vita dobbiamo trovare l'energia per fare un passo alla volta": l'attore e il campione di wrestling ci parlano delle scene di allenamento e di com'è essere figli di JLo. Su Prime Video. Interpretare qualcuno di realmente esistito è sempre una responsabilità. Se poi quel qualcuno è con te sul set a farti da controfigura non puoi scappare al suo giudizio. È ciò che è successo a, fresco di nomination al Rising Star Award ai BAFTA 2025: in(Unstoppable in originale) interpreta l'atleta, con cui ha lavorato a stretto contatto. Il film di William Goldenberg, su Prime Video, racconta infatti la vera storia del campione di wrestling, che oggi è allenatore e motivational speaker. Nato senza una gamba, nonostante in pochi credessero in lui, è riuscito a vincere .