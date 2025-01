Lanazione.it - In 200 in piazza Puccini per chiedere più sicurezza: “Basta, abbiamo paura ad uscire anche di giorno”

Firenze, 18 gennaio 2025 - “addi. Chiediamo, perchè così non è più possibile andare avanti”. Oltre 200 le persone che oggi pomeriggio hanno risposto all'appello del comitato Cittadini attivi San Jacopino, sfidando freddo, vento e pioggia. La risposta c’è stata da tutti i quartieri: dall’Isolotto a Campo di Marte, da Borgo Ognissanti alla Leopolda, da Novoli a Gavinana. Segno tangibile di quanto il problema sia sentito in tutta Firenze. “”, intonano i manifestanti. “No al degrado”, si legge in uno degli striscioni. Inil gruppo Aria nuova per Firenze. Mirella Cantù, 89 anni, dice: “Vorrei vivere gli anni che mi restano in modo più sereno. Invece, hoade non sono più libera di andare la sera al cinema.