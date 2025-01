Ilgiorno.it - Imprenditore svende l’azienda e scompare nel nulla, l’ombra della ‘ndrangheta nell’ultimo messaggio: “Sono in pericolo”

BRESCIA – Unche si smaterializza dopo aver ceduto una società che fatturava 7 milioni a metà prezzo. E lascia nel cellulare una nota: “La mia vita è in”, indicando come autorisua scomparsa personaggi a lui vicini. Operazioni sospette tra Sankt Moritz e Taranto, aziende svuotate per 2,5 milioni, testamenti fasulli. C’è di tutto nell’ultima inchiesta dei carabinieri (compagnia di Brescia, Nucleo operativo) e Finanza (Nucleo di polizia economico finanziaria), sfociata in cinque misure cautelari. In carcere ciAntonio Bruzzaniti, 69enne calabrese di Cambiago (Milano) e Claudio Mancini, 59 anni, di Campobasso, residente a Milano. Ma anche il commercialista Gabriele Abbiati, 51enne di Seregno (Mb) e Fabio Bonasegale, 56enne di Chiavenna (Sondrio). Interdittiva alle attività imprenditoriali per 12 mesi infine per Domenico Carignano, 52enne broker di Taranto.