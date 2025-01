Imbocca il lungomare contromano e semina il panico | follia a Ostia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 18 gennaio 2025 – Per strada, puntando le auto per speronarle “come se fosse un videogame”:ieri sera suldidove un gruppo di ragazzi hatoi il. La paura è cominciata quando testimoni oculari hanno visto l’auto procederee dirigersi nella loro direzione. “Stavo guidando quando ho visto due fari puntati verso di me – racconta un cittadino presente sul posto, che ha denunciato l’accaduto su Facebook -. Ero l’ultimo della fila di auto, quelle davanti a me sono state speronate, ma io ho fatto retromarcia per far passare il ragazzo che viaggiava nel senso opposto. Ma il guidatore non si è fermato, mi ha puntato di proposito. Il giovane ha poi ingranato la retromarcia, forse per tentare di scappare, ma è finito con l’auto in parte sulla pista ciclabile”.