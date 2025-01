Ilfattoquotidiano.it - Il video dell’incidente alla seggiovia di Astun (Spagna): il cavo esce dai rulli e le persone precipitano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un incidente che ha coinvolto ladella stazione sciistica di, nel nord della, ha provocato il ferimento di 30, di cui 17 in modo grave. Come si vede dalle immagini, diffuse dGuardia civil, ildell’impianto è uscito daiche guidano la. In sostanza, l’impianto sembra essersi scarrucolato, provocando dei forti sobbalzi, che hanno fatto cadere lea terra.L'articolo Ildi): ildaie leproviene da Il Fatto Quotidiano.