Il tempo di una nuova leadership palestinese. L’appello di Mayer

Alla vigilia del cessate il fuoco a Gaza, è doveroso ricordare gli incontri di pace in Toscana e in Giordania promossi congiuntamente da Riyad al-Maliki, attuale ministro degli Esteri dell’Autorità nazionale, e dal compianto Ron Pundak, uno dei più abili negoziatori di Oslo per la delegazione israeliana.Sono trascorsi più di 15 anni dal coraggioso ciclo di conferenze bilaterali Forum for Peace, un’iniziativa basata sulla multi-track diplomacy “people to people”, che ha coinvolto numerosi e importanti esponenti della società civile israeliana e. L’auspicio è che, con i tempi necessari, il cessate il fuoco offra l’opportunità di riprendere il filo sottile ma cruciale dei contatti bilaterali riservati, preludio a una rinnovata diplomazia pubblica.Tuttavia, nella cornice delineata dal cessate il fuoco, è giunto il momento di affrontare apertamente la questione nazionale, una verità ormai evidente.