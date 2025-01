Ilfattoquotidiano.it - Il Psg “ritarda” il prestito di Kolo Muani alla Juventus: cosa c’è dietro e quanto dovrà aspettare Thiago Motta per avere l’attaccante

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’operazione non è a rischio, ma i tifosi delladovranno attendere qualche giorno in più per vederevestire la maglia bianconera. Questioni tecniche, non economiche. Questioni che, è bene specificarlo subito, non sembrano mettere al momento in discussione il suo passaggio a Torino. I fatti:francese è arrivato in città nella sera di mercoledì 15 gennaio e giovedì 16 ha passato il giornoContinassa per le visite mediche di rito e incontrare il suo nuovo allenatore e i suoi nuovi compagni. Normale routine del nuovo arrivato, insomma. Ma l’ufficialità, attesa per la mattina di venerdì 17, non è arrivata, e aveva subito fatto alimentare qualche dubbio, o insinuare qualche sospetto.dice la norma sui prestitiNulla di tutto ciò, ma un problema tecnico da risolvere c’è e fa capo direttamente al Psg.