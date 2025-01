Il PSG paga il Napoli 70 milioni di euro e firma Kvaratskhelia

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-17 23:15:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano!Se le cose tendono ad accadere nel mercato di gennaio. questo 2025 è stato diverso. Il PSG ha deciso di muoversi molto attivamente e ha incorporato uno dei giocatori più stimolanti dell’attuale panoramapeo: Khvicha. Lo fanno in cambio di un milione di dollari. Secondo fonti non ufficiali,no 70dipiù bonusprendere il georgiano. Il giocatore georgiano eredita il numero 7 che Mbappé indossava durante la sua permanenza al club parigino e che era vacante dalla sua partenza l’estate scorsa.Il giocatore, chi ieri ha salutato ilPrima di intraprendere un viaggio a Parigi per sottoporsi ad una visita medica, lui le sue prime dichiarazioni da giocatore del PSG. “È un sogno essere qui.