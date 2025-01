Oasport.it - IL POKER DI SOFIA! Goggia doma l’Olympia delle Tofane e si rilancia in classifica! Podio straordinario per Brignone

La regina della discesa libera si è ripresa il suo trono. Una spettacolaretrionfa a Cortina sulla mitica Olympia, cogliendo la ventiseiesima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. La bergamasca non vinceva in discesa da oltre un anno, causa anche l’infortunio patito nella passata stagione, ed oggi è stata semplicemente straordinaria sulla pista che tra un anno ospiterà le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.ha impressionato sul Gran Curvone dove ha guadagnato oltre cinque decimi su tutte le avversarie. Nessuna ha saputo tenere la traiettoria dell’azzurra, che poi è arrivata con la massima velocità anche sul Rumerlo, chiudendo una discesa fenomenale. Perè la quarta vittoria della carriera a Cortina, raggiungendo così i successi di un’altra leggenda della velocità azzurra come Isolde Kostner.