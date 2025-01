Agi.it - Il Papa alle Guardie Svizzere: "Complimenti per la pazienza"

AGI - "Nei tempi il lavoro della Guardia Svizzera è molto cambiato, ma la sua finalità rimane sempre quella di proteggere il. Questo comporta anche di contribuire all'accoglienza di tanti pellegrini provenienti da tutte le parti del mondo che desiderano incontrarlo. Per questo ci vuole, e lene hanno! Questa è una cosa bella di loro: ripetono le cose, spiegano. Unamolto grande.!". Così in un passaggio a braccioFrancesco ricevendo la Fondazione della Guardia Svizzera Pontificia in occasione del 25esimo anniversario dell'Istituzione. Il Pontefice si è detto "molto grato per il servizio fedele delle".Poi ha continuato: "A me piace che lesi sposino, a me piace che abbiano dei figli, che abbiano una famiglia. Questo è molto importante, molto importante".