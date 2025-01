Spettacolo.periodicodaily.com - Il Nuovo Concerto di Filippo Gorini, “Sonata for 7 Cities” – Un Progetto Musicale Rivoluzionario

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

, giovane e talentuoso pianista vincitore del Premio Abbiati, propone unche rivoluziona gli schemi del mercato concertistico: “for 7”. Questo ambiziosoconsiste in una serie di residenze artistiche di un mese ciascuna, che coinvolgeranno sette città del mondo. In ciascuna di queste residenze,commissionerà brani a sette compositori contemporanei, creando un’esperienza unica di musica classica e contemporanea.L’Inizio di un ViaggioUnicoIlfor 7” diprende il via il 10 febbraio 2025 con la prima tappa a Vienna, una città che ha visto la nascita e la crescita di alcuni dei più grandi compositori della storia della musica, come Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert e Brahms. Qui,offrirà circa venti concerti e masterclass in luoghi unici, tra cui l’ospedale psichiatrico “Mauer”, la mensa Franziskaner Suppenküche, case di riposo, scuole superiori e la scuolacaritatevole “OpenPiano for Refugees”.