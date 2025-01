Oasport.it - Il Napoli passa anche a Bergamo e prova a scappare. Vincono Bologna e Juventus contro il Milan

Leggi su Oasport.it

Ilnon scherza. I partenopei, infatti,no 3-2in casa dell’Atalanta e scattano nella lotta per lo Scudetto, in attesa della risposta dell’Inter domanil’Empoli. Nei tre match odierni abbiamo vistoil successo dellail(2-0), mentre ilha superato il Monza (3-1).Con questi risultati ilsi porta a quota 50 al comando della classifica con +6 sull’Inter che, tuttavia, ha due incontri in mano. Rimane ferma al terzo posto l’Atalanta con 43 punti, mentre sale al quarto lacon 37. Lazio quinta con 36,sesto con 33, quindi Fiorentina con 32 punti eche rimane fermo a 31.-MONZA 3-1Il sabato della 21a giornata ha preso il via con il match trae Monza. I brianzolino subito in vantaggio con Daniel Maldini dopo 4? al termine di una ripartenza fulminea.