Quotidiano.net - Il ministro Matteo Piantedosi: “Daspo e zone rosse funzionano. Dagli antagonisti violenza fine a sé”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 18 gennaio 2025 –dell’Interno, sempre più spesso manifestazioni di piazza hanno esiti- violenti e la politica, divisa, non trova una risposta unitaria. È preoccupato dal clima di tensione? “Ci sono ambienti riconducibili all’area dell’antagonismo, ad alcuni centri sociali e agli anarchici che sembrano strumentalizzare temi o fatti di cronaca usandoli come pretesti per manifestazioni e azioni violente che si concretizzano con disordini e soprattutto con attacchi contro le forze dell’ordine. È per questo unaa sé stessa: chi usa laha torto in partenza e squalifica irrimediabilmente le proprie battaglie”.dell'interno durante la 41/a Assemblea annuale ANCI presso Lingotto, Torino, 21 Novembre 2024 ANSA/ALESSANDRO DI MARCO Oggi a Bologna torna la rete dei patrioti: come tutelerete la città e i cittadini? “Il compito delle forze dell’ordine è quello di garantire in una cornice di sicurezza il diritto di manifestare a chiunque.