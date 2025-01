Gqitalia.it - Il grande ritorno della polo sui campi da tennis è merito di Jannik Sinner

Leggi su Gqitalia.it

Fascette, polsini, e poi le Club House, l'odoreterra rossa, l'inconfondibile rumore che le palline fanno colpite dalle racchette. Ci sono delle cose, nel, che sono semplicemente immutabili, anche quando rimangono semplici suggestioni: magari sono cambiate, si sono evolute, a volte sono diventate démodé o si sono addirittura infiltrate in nuovi ambiti, perdendo qualcosa del loro impiego originario. Le, per esempio: iconico item di matricetica, oggi quasi marginale nella pratica dei professionisti. Le nuove generazioni spingono per un'estetica più accattivante, più contemporanea: ai look alla Bjorn Borg si sono sovrapposti look da rock star, con canotte, catenine, completi multicolore a farla da padrone.non è mai stato amante degli eccessi, pure in ambito stilistico: chi, se non lui, poteva riportare laal centro dell'universo dell'esteticatica? Ilta altoatesino, dopo l'esordio in t-shirt, è sceso in campo nel secondo turno degli Australian Open con unagiallo chiaro.