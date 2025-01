Anteprima24.it - Il derby del futsal va alla Sandro Abate: sconfitto un Benevento 5 mai domo

Tempo di lettura: 4 minutiIl GG Team Wear5 lotta, si sacrifica, mette paurama non riesce a portare punti dal Pala Del Mauro di Avellino. Gli irpini si aggiudicano ilgrazie alle reti di Gui e Pina nella ripresa, non è bastato ai giallorossi il gol dell’ex Josema nel finale. PRIMO TEMPO SENZA RETI – Fabinho dentro, fuori Xitao e Ramon. Queste le indicazioni di mister Scarpitti per ilcontro la: il tecnico opta per lo starting five iniziale formato da Marchesano, Josema, Lolo Suazo, Volonnino ed Arvonio, con il pivot brasiliano inizialmente fuori. Il primo squillo è per la squadra di casa: Gui calcia sul fondo da buona posizione. Inizia a macinare gioco il: la classica giocata di Lolo Suazo sfiora il vantaggio, ancora il 93, poco più tardi, ad impensierire Parisi.