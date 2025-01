Ilrestodelcarlino.it - Il caso delle medie Orsini . Cresce il sospetto bravata: "È l’ipotesi più plausibile"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prende sempre più corpodi unaall’origine della mattinata di tensione vissuta, venerdì 10 gennaio, alle scuole. In particolare, a provocare i malori all’interno della struttura, subito evacuata in via precauzionale, potrebbe essere stato uno degli studenti attraverso l’utilizzo di uno spray al peperoncino nebulizzato in una o più aule dell’istituto di via Vivaldi. A definire tale scenario come "la situazione più" è il sindaco Marco Panieri. "Il clima attorno alla vicenda è stato spiacevole – ha spiegato l’altra sera in Consiglio comunale il primo cittadino, puntando il dito contro l’opposizione –. Quando c’è un’emergenza, bisognerebbe avere il coraggio di restare un attimo in attesa di capire cosa stia succedendo. Parlare a vanvera crea ulteriore allarmismo.