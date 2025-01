Dilei.it - Il calendario di San Valentino è il countdown più dolce da regalare e regalarsi

L’idea beauty dae daper Sanè uno scrigno che custodisce prodotti top. I calendari dell’avvento sono il trend che scandisce il tempo durante le festività natalizie e ora sono pronti a diventare i protagonisti di un pensiero prezioso e speciale anche in occasione della festa degli innamorati.Se non sapete cosa donare per il 14 febbraio, oppure se siete fermamente convinte che la prima persona che deve celebrare l’amore verso sé stessa siate proprio voi, allora ildell’avvento di Lancome è il perfetto regalo che dovete incartare.Composto da 14 caselle da aprire, ricco di prodotti top del marchio, ogni giorno regala una piccola grande sorpresa e una coccola speciale.Ildell’avvento beauty è il regalo da fare a SanUn dono prezioso e speciale, 14 prodotti di alta qualità che portano la firma di Lancome: è ildell’avvento pensato per Sane che risponde al nome di La Nuit Trésor Love Calendar.