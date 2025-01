Agi.it - Il Bologna batte il Monza in rimonta 3-1

AGI - Ildà seguito all'ottima prestazione di San Siro,ile ora vede l'Europa. Tra le mura amiche i ragazzi di Italiano superano per 3-1 inla compagine brianzola, ritrovando cosi una vittoria che mancava da tre gare. I mattatori di giornata sono Castro, Odgaard e Orsolini, capaci di replicare all'iniziale vantaggio di Maldini. La classifica ora sorride agli emiliani, in piena lotta per le posizioni che valgono le prossime coppe. Anche il calendario può aiutare i rossoblù che, nelle prossime nove gare, sfideranno solo la Lazio come unica big. Nel pomeriggio del Dall'Ara, però, il primo colpo loil, capace di colpire a freddo undistratto in avvio. Passano appena quattro minuti e la formazione emiliana si lascia sorprendere da una ripartenza veloce degli ospiti: Ciurria serve Maldini sulla destra e quest'ultimo sigla l'1-0 a tu per tu con Ravaglia.