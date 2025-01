Metropolitanmagazine.it - I dipinti di Adolf Hitler e uno degli “sliding doors” più significativi della storia

Viene difficile immaginareintento a dipingere paesaggi, nella calma del suo studio o in aperta campagna. Eppure, il dittatore austriaco aveva un lato artistico abbastanza sviluppato; una caratteristica che, se valorizzata a dovere, avrebbe potuto cambiare il corso. Il cancelliere, infatti, era un appassionato pittore, nonché un grande conoscitore didell’arte; in particolare, durante i suoi anni viennesi, dal 1908 e il 1914, si dedicò a centinaia di opere, vendute per guadagnarsl da vivere, che firmava con il nome Moncheü. Nella sua produzione figurano soprattutto vedute, paesaggi, fiori, composizioni naturamortiste e scenari.Il lato artistico di: il periodo viennese e la prima guerra mondiale Uno dei numerosidicolorò cartoline e affrescò facciate di palazzi per più di cinque anni; a questo periodo risale anche il suo primo autoritratto, successivamente scoperto dal sergente maggiore Willie J.