Lanazione.it - Hsg: i lavoratori hanno chiesto l’accesso agli atti della gara

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 18 gennaio 2025 – Hsg: i“Abbiamoal Tribunale di Arezzo”. Alessandro Mugnai annuncia una nuova iniziativa deiHsg,Filctem eCgil. “L’incontro in prefettura – per il quale ringraziamo nuovamente il dottor Clemente Di Nuzzo – ha confermato che l’vità produttivaHsg può e deve proseguire. Ci sono le condizioni imprenditoriali, professionali e di mercato per non bloccare quella che è una delle ormai rare aziendeve del settore nel nostro territorio. La Hsg ha ribadito, anche di fronte al Perfetto, la sua volontà di rimanere qui. Non possiamo perdere questavità e dare un segnale che norme inadeguate possano far chiudere una fabbrica e mettere sulla strada 14”.