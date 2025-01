Sport.quotidiano.net - Hokkaido, ultima chiamata. "Proviamoci fino in fondo»

Leggi su Sport.quotidiano.net

per la: il primato e la conseguente qualificazione ai quarti di Coppa Italia passa dall’giornata del girone C del campionato di serie B maschile di volley e per quel che riguarda i rossoblù passa dalla trasferta di Bardolino, in casa del Benacus. I rossoblù scenderanno in campo alle 20, al cospetto della quinta della classe. I padroni di casa sono all’per riaprire la corsa playoff, ladi coach Guarnieri èa rispondere al secondo ko casalingo accusato nell’ultimo weekend con l’armata Mirandola, che è costata il primato. Vincere per 3-0 o 3-1 significherebbe ritrovare il primato solitario almeno per 24 ore e mettere pressione a Mirandola, che ospiterà domani la Cremonese. Sarà sfida delicata: sia per tastare il polso alle capacità di reazione dei rossoblù, dopo il primo ko in uno scontro diretto, sia in virtù della consistenza degli avversari, che hanno sì vinto una sola delle ultime tre partite (l’con Grassobbio, ko con Modena e Montichiari), ma prendendo in esame un periodo più ampio di rendimento sono reduci da 6 vittorie nelle ultime 8 gare, in cui sono andati a punti in 7 occasioni.