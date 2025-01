Juventusnews24.com - Hancko Juventus, accordo già raggiunto con il difensore! Trattativa con il Feyenoord in corso: cosa succede tra gennaio e giugno

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, la Juventus ha ottenuto il via libera iniziale di David Hancko per il trasferimento a Torino. La Juve, dal canto suo, sarebbe in trattativa avanzata con il Feyenoord per la cessione del difensore slovacco. Ciò accadrà probabilmente a giugno piuttosto che ora, dato che il club olandese insiste per tenerlo in questa sessione di mercato.