Grande Fratello Zeudi si espone su Helena | La cosa mi ha scossa

Di Palma sisudopo la sua eliminazione dalla CasasisuPrestes dopo l’eliminazione dalla Casa. L’ex Miss Italia ancora non riesce a spiegarsi comepossa aver perso contro Shaila Gatta al televoto.Leggi anche Furia social di Bruganelli Vs Selvaggia Lucarelli.è successoIl parere dell’ex Miss Italiachiacchierando con alcuni inquilini ha confessato:“Alla fine è stata mandata via lei, che poi secondo meera più forte di Shaila. Se non fossero successe quelle cose. Mi è dispiaciuto troppo non poterla vivere meglio qui dentro. Ho sperato fino alla fine che lei non uscisse, però labella è che sono riuscita a salutarla. Durante quella giornata l’ho vissuta come persona. Quando ti leghi tanto a una persona e all’improvviso esce, vivi come un lutto, come se ti passa un treno addosso.