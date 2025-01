Governo Santanchè | non mi dimetto a meno che Meloni me lo chieda

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 18 gen. (askanews) – “Sono tranquilla, tranquillissima. Me lo aspettavo. Non sono agitata. Continuo a lavorare: a fare le cose che devo fare. Stiamo parlando del niente. Su questo reato qua sono molto serena. Poi è chiaro che io sono una donna di partito: non faccio le cose a dispetto dei santi. Aspetto le valutazioni. Se il mio presidente del Consiglio dovesse chiedermi un passo indietro lo farò”. E finora “Giorgia – non l’ho sentita: non mi ha chiamata, immagino che abbia tante cose importanti da fare” La ministra Fdi del Turismo Danielaesclude dimissioni daldi sua iniziativa a seguito del rinvio a giudizio per false comunicazioni sociali da amministratrice della sua ex impresa Visibilia. Se invece la premier non chiederà le sue dimissioni la ministra dichiara voler restare al, pronta a resitere alla mozione di sfiducia parlamentare delle opposizioni che la hanno promessa in assenza di sue dimissioni.