Oasport.it - Golf: Guido Migliozzi entra nei 10 al Dubai Desert Classic. Hillier in testa davanti ai big

Leggi su Oasport.it

Si è chiuso da poco il terzo giro dell’Hero, di scena all’EmiratesClub di, negli Emirati Arabi Uniti. La leadership va in mano a Daniel: il neozelandese, una sola vittoria sul DP World Tour in carriera finora, per adesso sorprende tutti i big e, pur con un -2 che è paradossalmente il peggior giro dei tre finora messi insieme, è leader con lo score totale di -13 (con due birdie alla 17 e alla 18).Alle sue spalle uno dei nomi di maggior spicco del torneo, Tyrrell Hatton: per l’inglese -12 con tanto di eagle alla buca 2 e -4 come score totale a rafforzare il suo ruolo di figura tra quelle che possono avere chance di vittoria, da lui finora mai avvicinata in questo contesto. Terzo l’ex leader Ewen Ferguson: per lo scozzese giornata no da +2 e complessivo di -10.