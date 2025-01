Juventusnews24.com - Giuntoli a Dazn: «Sereni su Kolo Muani, ecco cosa è successo. Cambiaso? Vi svelo qual è la nostra intenzione sul mercato»

di Redazione JuventusNews24, Managing Director Football della Juve, ha parlato così ai microfoni diprima del match contro il Milan: le dichiarazioniCristianoha parlato nel pre-partita di Juve Milan, sfida della ventunesima giornata di Serie A, ai microfoni di.PAROLE CON IBRA A BORDOCAMPO – «Un saluto eche battuta».SODDISFATTI DELLA SITUAZIONE – «Sinceramente no, vogliamo fare di più e meglio, senza contareabbiamo passato. Vogliamo fare di più».BRUTTA PARTITA PER VINCERE – «La vittoria non è l’unicama è quella più importante. In un momento di crescita con tanti giovani devi valutare anche la prestazione».– «Disguido burocratico ma in settimana verrà fatto. Siamo».SEGNALE PER VLAHOVIC – «So che Vlahovic ha fatto solo un allenamento e il mister a prescindere non lo avrebbe fatto giocare dall’inizio».