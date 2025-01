Unlimitednews.it - Giuli “Agrigento può diventare cardine della rinascita della Sicilia”

(ITALPRESS) – “ha l’opportunità di divenire ildi un territorio ricco di complessità, prodotto dalle innumerevoli civiltà che in millenni di storia vi sono fiorite, sfiorite e rifiorite. Ciascuna di esse ha portato il proprio contributo originale, facendo di Girgenti il modello di unaorgogliosamente speciale e al tempo stessoschierata in prima linea, con le sue straordinarie personalità istituzionali, nella lotta contro la rarefazione del senso dello Stato che affligge i nostri tempi presenti e passati”. Lo ha detto il MinistroCultura, Alessandro, in uno dei passaggi del discorso pronunciato alla presenza del PresidenteRepubblica, Sergio Mattarella, in occasionecerimonia di apertura diCapitale ItalianaCultura 2025.