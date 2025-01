Lanazione.it - Giro, è già il conto alla rovescia. A 100 giorni dalla partenza l’evento in rosa sotto la Torre

Leggi su Lanazione.it

di Gabriele MasieroPISA"Vogliamo che la cronometro di Pisa, 10/a tappa deld’Italia, sia la tappa regina della corsa insieme a quella d’avvio in Albania e a quella conclusiva a Roma". Va dritta al punto l’assessore allo sport, Frida Scarpa, illustrando la tappa pisana della corsache si svolgerà il prossimo 20 maggio e poi scherza: "Io sono già in fuga". E il sindaco, Michele Conti, chiosa: "Abbiamo investito 300 mila euro per riportare in città ild’Italia dopo 45 anni e sarà una vetrina importantissima anche per rilanciare il turismo". La città si riprende ile ci prova a costruire anche la "seconda vita" di Pisamo, la municipalizzata che d’ora in poi si occuperà anche di grandi eventi. Intanto, è in fase di costituzione, intanto, il comitato organizzatore e il calendario di iniziative dal 29 gennaio precederanno la giornata del 20 maggio: i corridori entreranno a Pisa da nord (laè prevista da Lucca): viale condotti, via Calcesana, via Volpi-Largo Monasterio, via Garibaldi, via Santa Marta, primo attraversamento dell’Arno al Ponte della Fortezza, quindi Lungarno Galilei e secondo attraversamento dell’Arno al Ponte di Mezzo.