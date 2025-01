Giorgia Meloni da Donald Trump | i tre fedelissimi con lei La versione di Salvini sulla cerimonia | Non ci sarà è alle prese con le ferrovie

Leggi su Open.online

A rendere omaggio al presidente-bisandrà la premier. Il leader della Lega Matteoha deciso di rimanere in Italia a fare il ministro dei Trasporti. Nonnzierà allad’insediamento del tycoon alla Capital One Arena «alla luce di quanto sta emergendo sul frontedopo l’esposto del gruppo Fs e la denuncia per attentato ai trasporti confermata in queste ore», si legge nella nota del partito, che parteciperà invece con Paolo Borchia (capodelegazione del partito al Parlamento europeo. Quest’ultimo si recherà negli Usa «insieme ad altri esponenti del gruppo dei Patrioti», precisa ancora il comunicato. Dopo neanche 15 giorni– che ha molto gradito l’invito informale del presidente eletto – tornerà dunque negli States dopo la visita lampo a Mar-a-Lago per parlare del caso della giornalista Cecilia Sala.