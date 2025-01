Quotidiano.net - Generali fa shopping negli Usa: acquisita Mgg

si rafforza nell’asset management e a pochi giorni dalle nozze con Natixis compra per 320 milioni il 77% di una società americana, Mgg, tramiteInvestments Holding (Gih), la controllata con la quale darà vita alla joint venture coi francesi. Mgg Investment Group è specializzata in prestiti diretti privati con circa 5 miliardi di dollari di assets in gestione. Gli attuali azionisti, essenzialmente il management di Mgg e McCourt Global, manterranno una quota di minoranza in un’operazione che si chiuderà entro quest’anno. Nata nel 2014 e con sede a New York, Mgg dalla sua fondazione ha investito oltre 10 miliardi di dollari in più di 175 operazioni con un focus su debitori non-sponsored e soluzioni più complesse su misura. L’acquisizione "accelera lo sviluppo strategico delle capacità di credito privato diInvestments per soddisfare le esigenze di investimento in evoluzione dei nostri clienti, comprese le nostre compagnie di assicurazione affiliate che diventeranno investitori nelle offerte di Mgg", ha spiegato Woody Bradford, ad di Gih oltre che candidato in pectore a guidare la prossima alleanza con Natixis.