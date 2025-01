Spazionapoli.it - Garnacho al Napoli, Manna detta le condizioni: avvisato lo United

Leggi su Spazionapoli.it

Atalantain corso: ecco le parole di Giovanninel pre-partita sugli obiettivi di mercato per sostituire Kvaratskhelia.Al Gewiss Stadium di Bergamo sta andando in scena il big match di Serie A tra Atalanta e. Gli azzurri sono scesi in campo da primi in classifica e battere la Dea oggi varrebbe a dire fuga, almeno dalla squadra di Gasperini. Senza Kvaratskhelia e con obiettivi di mercato non ancora realizzati acquisti, per ilpotrebbe essere una vera e propria impresa. Nonostante ciò, si prospetta molto intensa che potrà segnare le sorti del campionato. Sul mercato, Giovanniha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.sicuro: “? Ci faremo trovar pronti, abbiamo anche Neres”Il direttore sportivo delha parlato di un obiettivo di mercato per sostituire Kvaratskhelia, appena passato al PSG.