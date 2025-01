Gara di solidarietà tra Aranova ed Isola Sacra | raccolta farmaci per i civili ucraini

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 18 gennaio 2025- Ancora una volta isti diedsi sono mobilitati per raccogliereda destinare alla Parrocchia di Santa Sofia, a Roma, sulla via Boccea, destinati aicoinvolti nella guerra che da tre anni insanguina quella parte dell’Europa. Alcune grosse e pesanti casse di ogni tipo di medicine ed articoli sanitari.Unadiche non conosce tregua. Ogni 40 o 50 giorni questi medici avvisano l’Associazione” I Due Liocorni odv” che subito si rende disponibile ad andarli a ritirare presso laa Comunale die li porta immediatamente a quella chiesa di rito cristiano ortodosso che da tre anni funge da centrodi ogni genere di prima necessità per quelle sventurate popolazioni.Questa volta “I Due Liocorni” hanno mandato due loro sodali messicani a ritirare i sei scatoloni e a portarli a destinazione sulla via Boccea, a riprova che le opere umanitarie e disono appannaggio di tante diverse nazioni, anche extra europee.