Futuro Ranieri tra battute e verità | Ho detto che smettevo e sono ancora qua

Vittoria convincente e fondamentale per la classifica quella ottenuta sul Genoa, per una Roma che sta finalmente costruendosi certezze sul quale contare per le partite che verranno. Solo l’infortunio di Pellegrini risulta essere la nota stonata di una serata praticamente perfetta, che ha regalato al pubblico di fede giallorossa una squadra consapevole, in grado di reagire alle difficoltà, e con un Dybala in versione prime. Sicuramente contentoa fine gara, al quale è stata inevitabilmente rivolta la domanda su cosa vorrà fare da “grande”.Alla vigilia di questo match il tecnico romano era stato piuttosto chiaro: “A fine stagione smetterò di allenare, è ora di dire basta”. Una scelta consapevole di chi sa che era tornato in campo solo per aiutare la “sua” bimba, prima di poterla poi seguire da dietro le quinte, da dirigente del club.