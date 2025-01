Ilrestodelcarlino.it - "Fusione tra Comuni, ok ma col referendum"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Vantaggi certi nella, perché conferisce sicuramente più forza e rilevanza politica al territorio, ma ad oggi non è ancora possibile definire con certezza il prezzo da pagare". Enzo Mengoni, presidente territoriale di Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli e Fermo, riflette sulle unioni tra. "Il dibattito che si è venuto a creare, con particolare accento sul distretto del cappello, è sempre attuale, tanto che come associazione caldeggiamo l’importanza del lavoro in sinergia tra gli enti, per ottimizzare costi e servizi – aggiunge –. Seppur consci dei tanti benefici che si vengono a creare con le fusioni, che sono auspicabili nell’interesse dei territori stessi, crediamo che lo strumento democratico delsia ancora la miglior via per arrivare all’unificazione, piuttosto di imposizioni dallo Stato per le municipalità fino a 3.