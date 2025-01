Ilgiorno.it - Furti con spaccata, nove a giudizio

Avrebbero commesso decine diconin tutta la Lombardia ai danni di aziende per poi rivendere la reva. Ieri per 9 rom, soprattutto originari dell’Est Europa e residenti in campi nomadi milanesi, si è aperta l’udienza preliminare davanti alla giudice del Tribunale di Monza Francesca Bianchetti per rispondere delle accuse di associazione per delinquere e furto aggravato. La banda era stata sgominata dai carabinieri del comando provinciale di Monza nel luglio 2020 dopo un lungo inseguimento lungo la tangenziale Nord e Est in cui dal furgone avevano lanciato trapani e altri arnesi per guadagnarsi la fuga. Invece in sei erano stati fermati a ridosso del campo nomadi di via Bonfadini a Milano. In quell’occasione i rom avevano commesso 4in meno di 4 ore tra Cesano, Seveso e Nova Milanese ai danni di aziende attive nel settore della meccanica di precisione e nell’arredamento.