Frosinone emergenza Scalo | tra zona rossa e daspo urbano interviene il Prefetto Liguori

Lodella discordia e la rincorsa a soluzioni che cerchino di placare la rabbia dei cittadini, sembra essere questa l’unica preoccupazione dell’ex sindaco Ottaviani e del sindaco Mastrangeli. Ma ognuno per proprio conto. Nicola Ottaviani, segretario della commissione bilancio della camera dei deputati, ha chiesto, due giorni fa aldidi valutare la possibilità di istituire la cosiddetta “” temporanea, nell’area esterna della stazione ferroviaria di, oltre che nelle relative pertinenze del sito, durante l’effettuazione dei lavori da parte della società ferrovie dello Stato S.p.A., volti all’integrale riqualificazione della infrastruttura. Un atto firmato dal parlamentare senza nessun coordinamento con il suo ex assessore e oggi sindaco di, che a sentire i bene informati di Palazzo Munari, non l’ha proprio presa bene.