Frattesi infortunio e mercato Tra Inter e Roma | facciamo chiarezza!

è uno dei protagonisti silenziosi di questa stagione nerazzurra. Il centrocampista, titolare inamovibile della Nazionale e tra i miglioripreti italiani del ruolo, si trova a un bivio tra il desiderio di giocare con maggiore continuità e la consapevolezza di far parte di un progetto ambizioso come quello dell’. Mariguardo la sua volontà di andare via, i problemi fisici e altro ancora.STATUS ATTUALE – Davideè parte integrante delle rotazioni di Simone Inzaghi, che lo considera uno dei suoi “16 titolari”. Davanti a sé, però, il centrocampistano deve fare i conti con tre pilastri del centrocampo nerazzurro: Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. Lo stesso, con grande professionalità e umiltà, ha ammesso più volte che i tre compagni di reparto sono attualmente superiori.