Figlio 52enne non se ne va, madre esasperata scatena l'inferno: insulti e dispetti con mazza ferrata. Condannata

Nella guerra senza esclusione di colpi scoppiata tra una79enne e ilultra cinquantenne che non proprio non se ne vuole andare di casa si è risolta con la battaglia legale. La donna,oltre ogni limite, finita a processo con l’accusa di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e danneggiamento ed è statadal Tribunale monocratico di Rimini a 7 mesi di reclusione – con pena sospesa – e al pagamento di un risarcimento di 800 euro alle parti civili, ossia ile la nuora.Si, perché anche la compagna dell’uomo viveva in quell’appartamento conteso, e con il convivente ha presentato denuncia contro la 79enne, vittima di un caso non poi così straordinario. Ma che la cronaca di queste ore rilancia tra sgomento e ironia per l’eccezionalità e comico-drammaticità della vicenda.