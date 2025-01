Ilrestodelcarlino.it - “Fano ospiti l’Atleta Vittorioso in un museo al teatro romano”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 18 gennaio 2025 – “L’area del(ex filanda Bosone di via De Amicis ndr) è un luogo straordinario dove realizzare un bellissimo, di altissimo livello, per ospitaredie l’arte salvata”. Non lasciano spazio a dubbio le parole del direttore generale Musei del Ministero della Cultura, Massimo Osanna, ieri in città per partecipare alla presentazione, aldella Fortuna, del volume “Un Atleta venuto dal mare”, promossa dal Centro studi Vitruviani.è la città giusta per accogliere il prezioso bronzo, ripescato nelle acque dell’Adriatico da un peschereccio fanese nel 1964, dal 1977 esposto al Getty Museum e dichiarato di proprietà dello Stato italiano, nel 2018 dalla Corte di Cassazione e 2024 dalla Corte Europea. “L’idea di riportare il bronzo a– ha confermato il direttore generale del Ministero – è ormai un dato di fatto , ora serve costruire il”.