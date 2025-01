Ilrestodelcarlino.it - Fabbri, le linee di mandato: "Nuovo patto per il lavoro e una città a misura di giovani"

Ci siamo. Ledidel sindaco Alansono completate e, il Carlino, ha avuto modo di analizzarle e approfondirle. Il documento, di circa 25 pagine, è piuttosto articolato. Partiamo – confrontandole con quelle del 2019 – dicendo che sono 14 e non più 12 le sfide di. Il programma è in continuità con il precedente, anche se nella prima parte – quella più corposa e dedicata al– si percepisce la volontà di essere maggiormente incisivi. Per esigenza di sintesi, ve ne sintetizziamo alcune. (Lediparlano anche di Sport, di Università, di sburocratizzazione, di frazioni e di senso di comunità).. È la parte principale delledi– che verranno presentate in consiglio comunale entro febbraio – e attorno alla quale ruota l’intero programma che verrà poi recepito nel documento unico di programmazione.